Ціни на автомобільне пальне у Кременчуці та в Полтавській області 12 січня

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Середні ціни на бензин та газ на Полтавщині за день знизилися на 5-10 копійок за літр, а на дизпаливо трохи зросли

Середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті. Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.01.2023 р. Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни за день Зміна ціни у % Бензин А-95 преміум 52,43 - 0.06 - 0.106% Бензин А-95 51,89 - 0.10 - 0.192% Бензин А-92 51,49 0.0 00% Дизельне паливо 55,19 +0.06 +0.101% Газ автомобільний 28,81 -0.14 -0.497% Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.01.2023 р. Оператор А-95 + А-95 А-92 Дизельне паливо Газ BVS 53,99 51,99 55,99 29,29 Motto 51,98 50,98 55,28 WOG 54,00 52,00 56,00 28,98 Авіас 53,50 53,00 52,00 55,00 28,24 Автотранс 51,98 55,98 28,78 БРСМ-Нафта 49,99 55,49 28,79 ОККО 54,00 52,00 56,00 28,99 Укрнафта 49,95 53,50 27,95

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