Небайдужа кременчужанка допомогла поліції виявити крадія кабелів

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 167

Сьогодні, 12 січня, небайдужа жінка звернулася на лінію 102 та повідомила, що у Кременчуці на вулиці Данила Сущинського невідомий чоловік обпалював викрадені кабелі.

За інформацією патрульної поліції Кременчука, під час обстеження цієї території інспектори помітили 38-річного чоловіка, який обпалював кабелі, щоб отримати мідні дроти. Він не зміг пояснити поліцейським, звідки їх взяв.

На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування усіх обставин.