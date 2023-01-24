Автомобільне пальне на автозаправках Полтавщини продовжує дешевшати: вартість

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Середні ціни за тиждень на автозаправках Полтавщини та Кременчука знизились на 1,5 - 4 грн

У вівторок, 24 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині продовжили тижневий тренд на падіння. Середні ціни на заправках у порівнянні з минулим днем, знизились на бензин А-95 преміум на 38 копійок, на А-95 - на 43 копійки, на А-92 одразу на 1,53 грн, а на дизельне пальне - на 50 копійок. Ціни на газ майже не змінились.

Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин А-95 на 1 грн, а на дизпаливо на 1,5 грн, в той час, як інші залишили ціни на своїх АЗС без змін.

Більш цікаво проаналізувати ціни за тиждень. Минулого вівторка середні ціни на АЗС Полтавщини були вищими за сьогоднішні:

на бензин А-95+ - на 1,5 грн;

на бензин А-95 - на 2 грн;

на бензин А-92 - на 4 грн;

на дизельне пальне - на 1,76 грн;

на газ автомобільний - на 1 грн.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 24.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,44 -0,38 -0,738% Бензин А-95 49,14 -0.43 -0,865% Бензин А-92 47,48 -1,53 -3,112% Дизельне пальне 52,82 -0.50 -0,938% Газ автомобільний 27,41 -0.07 -0,250%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 24.01.2023 р.