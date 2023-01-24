Автомобільне пальне на автозаправках Полтавщини продовжує дешевшати: вартість

У вівторок, 24 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині продовжили тижневий тренд на падіння. Середні ціни на заправках у порівнянні з минулим днем, знизились на бензин А-95 преміум на 38 копійок, на А-95 - на 43 копійки, на А-92 одразу на 1,53 грн, а на дизельне пальне - на 50 копійок. Ціни на газ майже не змінились.
Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин А-95 на 1 грн, а на дизпаливо на 1,5 грн, в той час, як інші залишили ціни на своїх АЗС без змін.
Більш цікаво проаналізувати ціни за тиждень. Минулого вівторка середні ціни на АЗС Полтавщини були вищими за сьогоднішні:
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
50,44
|-0,38
|-0,738%
|
Бензин А-95
|
49,14
|-0.43
|-0,865%
|
Бензин А-92
|
47,48
|
-1,53
|
-3,112%
|
Дизельне пальне
|
52,82
|-0.50
|
-0,938%
|
Газ автомобільний
|
27,41
|
-0.07
|
-0,250%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
50,99
|
48,99
|
|
53,49
|
27,99
|
Motto
|
49,98
|
|
|
52,98
|
|
WOG
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
26,44
|
Автотранс
|
49,98
|
|
53,48
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
|
|
52,99
|
26,99
|
ОККО
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
48,50
|
46,50
|
49,95
|
50,50
|
25,95
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер