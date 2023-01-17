Яка вартість автомобільного пального на АЗС Полтавщини та Кременчука

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Після зниження цін на бензин та дизельне пальне протягом минулих вихідних на 1 грн, вартість пального на АЗС Полтавщини та в Кременчуці стабілізувались і залишається на рівні минулого дня. Лише один оператор незначно підвищив ціну на А-95. Вартість автомобільного газу також не змінилася.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 17.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 51,90 -0.06 -0,107% Бензин А-95 51,19 -0.10 -1,195% Бензин А-92 51,49 0.00 0% Дизельне пальне 54,58 -0.06 -0,102% Газ автомобільний 28,46 -0.12 -0.407%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 17.01.2023 р.