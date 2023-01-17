СБУ знешкодила у Кременчуці ворожу агентурну мережу, яка намагалась підірвати HIMARSи та комплекси С-300

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 927

Упродовж липня-жовтня 2022 року зловмисник, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, для виконання диверсійної роботи налагодив контакти з двома жителями Полтавської області, якими керував дистанційно.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 44-річному учаснику незаконного збройного формування «Міністерство державної безпеки Донецької народної республіки» повідомлено про підозру в організації готування диверсії (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, упродовж липня-жовтня 2022 року зловмисник, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, для виконання диверсійної роботи налагодив контакти з двома жителями Полтавської області, якими керував дистанційно.

За грошову винагороду завербовані агенти погодилися підшукати на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення з метою їх подальшого знищення. Розрахунок за виконану роботу мав відбуватися у безготівковий спосіб шляхом перерахування коштів на спеціально відкриті банківські картки.

Проте злочинні наміри фігуранта своєчасно виявлено та припинено правоохоронцями.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання додаткової кваліфікації протиправних дій вказаної особи. Слідчі дії здійснюються Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

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Служба безпеки знешкодила агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Полтавській області. Представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

Зловмисники «полювали» за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.

Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

У разі виявлення українських військових об’єктів агенти рф планували їх знищити через підпал і потім детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами рф.

За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тис. дол.

Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань.

Однак, співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Ними виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої «мдб днр» Дмитром Зіпіром.

Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Полтавської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.