Кременчуцькому ЦНАПу передали нове обладнання для друку посвідчення водія

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Кременчуцькому Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) передали нове обладнання для друку водійських посвідчень та технічних паспортів.

На сесії минулого тижня депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про прийняття з державної власності (з балансу ДП «Поліграфічний комбінат Україна» з виготовлення цінних паперів») до комунальної власності принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» директорка ЦНАПу Тетяна Печериця, на сьогодні наш ЦНАП — єдиний на Полтавщині, що забезпечений новим обладнанням для друку водійських посвідчень та технічних паспортів.

Вона нагадала, що ЦНАП вже давно приймає документи на виготовлення водійських посвідчень. Таке обладнання і раніше було у кременчуцькому ЦНАПі. Однак нещодавно було прийнято рішення замінити по всій Україні застаріле обладнання на нове — і в сервісних центрах МВС, і в ЦНАПах.

«Ми подали документи на забезпечення новим обладнанням, і таким чином ми стали єдиним містом в області, яке безкоштовно отримало від держави нове обладнання для друку водійських посвідчень та технічних паспортів», — зазначила Тетяна Печериця.

Нагадаємо, з 24 липня водіїв навчають за новим алгоритмом .