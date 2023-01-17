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Кременчуцькому ЦНАПу передали нове обладнання для друку посвідчення водія

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 189

 Це єдиний на Полтавщині Центр надання послуг, забезпечений новим обладнанням

Кременчуцькому Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) передали нове обладнання для друку водійських посвідчень та технічних паспортів.

На сесії минулого тижня депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про прийняття з державної власності (з балансу ДП «Поліграфічний комбінат Україна» з виготовлення цінних паперів») до комунальної власності принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» директорка ЦНАПу Тетяна Печериця, на сьогодні наш ЦНАП — єдиний на Полтавщині, що забезпечений новим обладнанням для друку водійських посвідчень та технічних паспортів.

Вона нагадала, що ЦНАП вже давно приймає документи на виготовлення водійських посвідчень. Таке обладнання і раніше було у кременчуцькому ЦНАПі. Однак нещодавно було прийнято рішення замінити по всій Україні застаріле обладнання на нове — і в сервісних центрах МВС, і в ЦНАПах.

«Ми подали документи на забезпечення новим обладнанням, і таким чином ми стали єдиним містом в області, яке безкоштовно отримало від держави нове обладнання для друку водійських посвідчень та технічних паспортів», — зазначила Тетяна Печериця.

Нагадаємо, з 24 липня водіїв навчають за новим алгоритмом .

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: ЦНАП водійське посвідчення
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