Футболіст «Кременя» Іван Куць покинув команду

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 115

Ще кілька гравців «засвітилися» в інших командах

22-річний нападник Іван Куць покинув розташування футбольного клубу «Кремінь». За взаємною згодою сторін клуб та футболіст припинили співпрацю. Іван Куць перейшов до «Кременя» у 2018 році. Виступав у трьох сезонах - 2018-2023, упродовж яких провів 22 матчі (407 хвилин), забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Ще двоє футболістів «Кременя» «засвітилися» у клубах Прем'єр-ліги. За даними Footboom, форвард Денис Галата повертається у «Ворсклу» після дворічної оренди в «Кремені», а голкіпер Даніїл Єрмолов може продовжити кар'єру в Прем'єр-лізі. В його послугах зацікавлений «Металіст».

Вихованець МФК «Кремінь» 16-річний голкіпер Станіслав Оксененко наразі перебуває на перегляді в «Кривбасі» УПЛ. Станіслав в осінній частині сезону грав за «Кремінь-2», який виступає у Другій лізі. За основну команду Оксенюк не зіграв жодного матчу, а ось у складі колективу Юрія Чумака провів 7 поєдинків (448 хвилин).