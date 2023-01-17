Депутати Кременчуцької міської ради затвердили виділяння понад 3 млн грн на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 173

З початку 2023 року міськвиконком ухвалив 9 рішень, якими передбачається надання допомоги військовим частинам ЗСУ

Лише з початку 2023 року виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв 9 рішень, якими передбачається надання допомоги різним військовим частинам ЗСУ та НГУ. На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 13-го січня, депутати затвердили усі ці рішення. Ними передбачено виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на потреби 5 військових частин Збройних Сил на Національної Гвардії України для придбання електрогенераторів, автозапчастин, автошин, комп’ютерної техніки та проведення ремонту їхніх автомобілів.

До того, одній із цих військових частин передається новий тентований напівпричеп.

Все це обладнання та майно заплановано придбати й передати військовим на прохання командування цих військових частин, у рамках «Програми розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік», для виконання бойових завдань.