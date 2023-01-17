У розгромі Швеції доклав свою ключку хокеїст «Кременчука» Гліб Крівошапкін

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 317

Двоє хокеїстів «Кременчука» Гліб Крівошапкін та Гліб Варава беруть участь в Універсіаді. На жаль, один з провідних захисників збірної України Денис Матусевич повернувся додому через травму отриману під час заключної гри на арені НХЛ.

12 січня наші хлопці зіграли першу гру на Універсіаді проти збірної Канади. Надійна гра на останньому рубежі воротаря Дмитра Кубрицького пів матчі утримувала нулі на табло у стартовому поєдинку Універсіади проти грізної Канади, проте дива не сталося – збірна України не витримала тиску суперника та поступилася у першому матчі студентських зимових Ігор – 1:6.

студентська збірна України – студентська збірна Канади – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)

Шайби: 0:1 – Левідж (Макперсон), 28:48. 0:2 – Кітінг (Хауел), 31:51. 0:3 – Хілленд (Янтсіс), 42:48. 0:4 – Штрутерс (Янтсіс, Хауел), 51:15. 1:4 – Крівошапкін (Матейченко), 52:03. 1:5 – Хілленд (Коксхід, Волфорд), 55:33. 1:6 – Штрутерс (Хауел, Макперсон, – більш.), 58:29.

Україна: Кубрицький; Григор’єв – Гребеник, Ратушний – Дахновський, Сисак – Палійчук, Євтухов; Целогородцев – Мазур – Бородай, Матейченко – М.Сімчук – Крівошапкін, Панченко – Грабовецький – Ружніков, Грабовецький, Чіканцев – Варава – Ступак. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Канада: Едмондс; Волфорд – Кінг, Пекуетт – Маккормік, Д.Бержерон – Макперсон, Брассард – Хілленд; Кітінг – Штрутерс – Хауел, Гілмор – Янтсіс – Боллерс, Лефренс – Дмитрів – Девіс, Ші – Левідж – Коксхід. Головний тренер – Гардінер Макдугел.

Кидки: 12 (6+3+3) – 46 (20+15+11).

Штраф: 10 – 6.

12 січня. Кантон. SUNY Canton Roos House.

Потужна збірна Канади, яка вийшла на гру з шістьма хокеїстами-студентами з беграундом драфту в НХЛ, з перемоги розпочала свій похід за першим «золотом» Універсіади з 2013 року. «Кленові Листя» у першому матчі студентських зимових Ігор зіграли на порядок активніше та мобільніше українців, здобувши впевнену перемогу – 6:1.

Родоначальники хокею захопили ініціативу з самого початку і домінували протягом усієї зустрічі, а от забили лише на екваторі зустрічі, коли Левідж вискочив віч-на-віч із Кубрицьким та майстерно переграв нашого воротаря в ближньому бою – 1:0. Після цієї шайби канадці тільки додавали в русі та швидкості, так що перевага в рахунку швидко отримала своє відображення на табло…

Студентська збірна України здобула перше очко на Універсіаді, хоча мала всі шанси здобути три бали в основний час. Підопічні Вадима Шахрайчука двічі вели у рахунку, здійснили півсотні кидків по воротах Латвії, але не втримали переваги та пропустили вирішальну шайбу під звуки сирени в овертаймі – 2:3.

Студентська збірна Латвії – студентська збірна України – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Крівошапкін (Матейченко), 8:38. 0:1 – Лігіс (Біскінс, – більш.), 42:46. 1:2 – Бородай (більш.), 54:15. 2:2 – Лігіс (Сміт, Біскіньш), 54:42. 3:2 – Вілманіс (Смітс, Круміньш, – більш.), 64:59.

Латвія: Баярунс-Галейс (64:56); Грековс – Біскіньш, Казакс – Круміньш, Смітс – Бергс; Лігіс – Зіле – Камерграузіс, Авотіньш – Зієміньш – Вілманіс, Кірсонс – Трасунс – Стромбергс, Р.Ціпрус – Опелтс – Грігалунс, Брінкманіс, Фрісбергс. Головний тренер – Гіртс Анкіпанс.

Україна: Кубрицький; Григор’єв – Гребеник, Ратушний – Дахновський, Сисак – Палійчук, Євтухов; Целогородцев – Мазур – Бородай, Матейченко – М.Сімчук – Крівошапкін, Панченко – Грабовецький – Ружніков, Грабовецький, Чіканцев – Варава – Ступак. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 21 (3+9+5+4) – 47 (13+13+16+5).

Штраф: 22 – 16.

14 січня. Кантон. SUNY Canton Roos House.

Україна розпочала зустріч із трьох поспіль вилучень, що не обіцяло нічого доброго, проте наші вистояли, поступово перехопили ініціативу і в підсумку гол не змусив себе довго чекати: шайба Гліба Крівошапкіна з гострого кута вивела нашу команду вперед – 1:0.

У другому періоді українці вже мали набагато більше можливостей забити, грали «4 на 3» та «5 на 3», обстукали штанги та поперечину воріт Латвії, але шайба вперто не йшла у “рамку”. Як часто буває у спорті й, зокрема, в хокеї, не забиваєш ти – заб’ють тобі. Українці мали масу можливостей у більшості, мав забивати Ярослав Панченко у меншості, але після серії марнотратних моментів настала розплата: прибалти зрівняли рахунок після вдалого відскоку на п’ятачку – 1:1.

До кінця зустрічі залишався ще вагон часу, українці кинулися штурмувати ворота суперника і Фортуна посміхнулася Денису Бородаю, який здійснив індивідуальний прохід та після перегляду повтору американських рефері щодо легітимності гола після зіткнення з воротарем… опинився в обіймах партнерів – 2:1. Перемога? На жаль, радість і тріумфування на нашій лавці тривало менш як хвилину – латвійці оперативно відігралися і під нашим натиском дотерпіли до овертайму – 2:2.

А розв’язка настала за 4 секунди до кінця додаткової п’ятихвилинки, коли Ярослав Панченко заробив малий штраф, Латвія взяла тайм-аут, замінила воротаря на польового гравця й у форматі «5 на 3» несподіваним чином уклалася в ті краплі секунд, що залишалися, закинувши переможну шайбу – 3:2.

Дуже прикро, але рахунок цієї зустрічі не зовсім відповідає розкладу сил на льоду. Наші грали краще, створили більше моментів, перекидали суперника вдвічі, але зі щитом залишилася Латвія, яка у шаленій кінцівці завоювала перші два очки на Універсіаді.

Вчора, 16 січня, студентська збірна України здобула першу перемогу на Всесвітній універсіаді-2023. Щойно в Лейк-Плесіді наші хокеїсти розгромили шведів.

Студентська збірна України – студентська збірна Швеції – 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайби: 1:0 – М. Сімчук (Крівошапкін, Матейченко), 02:50. 2:0 – Ружніков (Ступак), 03:30. 3:0 – Бородай (Сисак), 04:44. 4:0 – Целогородцев (Ступак, Ружніков), 06:46. 4:1 – Ельґстам (Гранквіст, А. Ларссон), 19:11. 4:2 – Е. Ларссон (Рен), 29:41. 5:2 – Кривошапкін (Матейченко, Ступак, – більш.), 30:10. 6:2 – Грабовецький (Сисак), 32:13. 7:2 – Мазур (Панченко, Ратушний), 32:59. 8:2 – М. Сімчук (Матейченко, Кривошапкін), 41:09. 9:2 – Целогородцев (Мазур, Бородай, – більш.), 47:02. 10:2 – Мазур (Ружніков, – більш.), 53:00. 11:2 – Ступак (подв. більш.), 55:19. 12:2 – Григор’єв (Гребеник, Ступак, – більш.), 56:42

Україна: Кубрицький; Григор’єв – Гребеник, Бородай – Мазур – Панченко; Ратушний – Дахновський, Матейченко – М. Сімчук – Крівошапкін; Євтухов – Сисак, Ступак – Ружніков – Целогородцев; Палійчук, Грабовецький – Варава – Чіканцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Швеція: Норман (Сангольм, 32:59); Андерссон – Рундберґ, Е. Ларссон – Рай – Рен; Скольд – Серсновс, А. Ларссон – Ельґстам – Ґранквіст; Голмквіст – Філіп Нільссон-І, Увераль – Філіп Нільссон-ІІ – Неес; Ютфельдт, Форслунд. Тренер – Юган Клінґ; Джек Урстрьом

Кидки: 60 – 20

Штраф: 8 – 48

17 січня. Лейк-Плесід. Canton Roos House

Українці виграли навіть легше, ніж очікувалося. Збірна Швеції в такому її вигляді не виглядала для нас конкурентом, однак мало хто розраховував, що питання про переможця фактично будуть зняті ще до сьомої хвилини зустрічі. Так, українці самі трохи оживили інтригу, втративши пильність наприкінці першого періоду. Але, отримавши дві шайби в роздягальню, надалі підопічні Шахрайчука діяли дисциплінованіше і без особливих зусиль довели рахунок до розгромного.

Таким чином збірна України після чотирьох матчів має чотири очки. Це стільки ж як у Латвії, якій ми не зовсім за грою поступилися в овертаймі у другому турі. Ліпший доробок мають лише Канада (9 пунктів) і Чехія (7). Японія, з якою зустрічаємося 19 січня о 3:00 за київським часом, набрала три очки. Швеція програла всі три матчі.