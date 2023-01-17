Кременчуцька влада виділила 2,4 млн грн на перевезення гуманітарних вантажів з-за кордону

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 182

Минулої п’ятниці, 13 січня, на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили 4 рішення міськвиконкому, прийняті на початку року, щодо виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Три рішення передбачають виділення коштів для забезпечення перевезення гуманітарної допомоги, харчових продуктів та інших вантажів для потреб внутрішньо переміщених осіб і ЗСУ з-за кордону та по території України. Загалом на це виділили 900 тисяч грн.

Четверте рішення виконкому передбачає те ж саме, але з доповненням щодо урахування заборгованості за здійснення пасажирських перевезень у рамках заходів з територіальної оборони та мобілізації військовослужбовців ЗСУ. Ним додатково передбачено 1,5 млн грн.

Кошти зі Стабілізаційного фонду виділяються міськвиконкому для оплати транспортних послуг згідно з наданими рахунками та договорами.