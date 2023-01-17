Кременчук вдруге прийняв масштабний турнір з фігурного катання Kremenchuk winter cup

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 75

Цими вихідними у Кременчуці відбувся турнір з фігурного катання Kremenchuk winter cup. 14 січня на льодовій арені «Айсберг» зібралося 92 спортсмени. Участь у змаганнях взяли фігуристи з Кременчука, Сум, Харкова, Дніпра, Києва, Олександрії. Відкритий Кубок Полтавської області з фігурного катання зібрав як хлопців, так і дівчат віком від 4 до 25 років. Змагання такого рівня у нашому місті проходять вдруге, адже перші змагання відбулися у 2017 році.

Кременчук представили 19 спортсменів під керівництвом тренера Тетяни Дмитрович, 16 з яких вперше брали участь у змаганнях.

— Більшість учасників — новачки. Адже у зв'язку з війною в Україні багато дітей, які займалися фігурним катанням, виїхали за кордон. Сьогодні переважна більшість дітей, що взяли участь у змаганнях, почали займатися з осені. Була категорія еліт-майстри, це діти, які по кілька років займаються фігурним катанням, їх було лише 8 учасників, — розповіла Телеграфу тренерка та організатор змагань Тетяна Дмитрович.

Переможці та призери змагань Kremenchuk winter cup отримали дипломи та кубки з рук військового «Білоруського військового корпусу» Андрія Трацевського з позивним «Безсмертний».

Найменшим учасникам змагань всього по 4 роки й це представниці Кременчука. Тренування й підготовка до змагань проходять іноді під світлом ліхтариків або разом з масовим катанням.

За словами тренера Тетяни Дмитрович з початком повномаштабної війни в України для спортсменів Кременчука майже нічого не змінилося. Вони з вересня проводять тренування для усіх бажаючих. Так на «Айсбергу» займаються спортсмени не лише з Кременчука,а й Світловодська, Горішніх Плавнів, Градизька, Потоків, а також переселенці з Харківщини та Донеччини.

— Важко визначити когось, бо практично всі були новачки. Є у нас дівчинка, яка прийшла два роки назад. Вона на цих змаганнях стартувала для себе у новій категорії й виконувала елементи, які інші діти виконують по два роки. Дуже задоволена результатом Марії Панагушиної, вона доросла, але займається нещодавно. З маленьких — це дівчатка по 4 роки. Вони вчора ще й половини не робили, а сьогодні й оплески та подарунки отримали. Для дітей це свято. Хочеться, щоб цього свята для дітей було якомога більше, — зауважила тренерка.

Якщо ви хочете присвятити своє життя фігурному катанню, то можете звернутися до тренерів через соцмережі у фейсбуці та інстаграм, або запитати у чергового на льодовій «Айсберг».

Результати змагань: