Сім'ї з дітьми зможуть подавати заяви на отримання соцвиплат на порталі «Дія»

Відсьогодні можна записатись на бета-тест
Сім'ї з дітьми зможуть подавати заяви на отримання соціальних виплат на порталі «Дія». Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Для кого буде доступна така послуга:
- особи, які усиновили дитину;
- люді, які доглядають за хворою дитиною;
- особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі.
Якщо ви належите до однієї з категорій, долучайтеся до бета-тесту за посиланням.
- Продовжуємо забезпечувати цифрову безбар’єрність. Відсьогодні можна записатись на бета-тест сервісів сім'ям з дітьми на порталі «Дія». Після успішного тестування окремі категорії батьків з дітьми зможуть подати заяву на отримання соціальних виплат від держави швидко, зручно та в будь-який час доби, – зазначила Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.
Раніше ми писали, що українці, які лікуються або лікувалися за кордоном, мають право на компенсацію непрацездатності.
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