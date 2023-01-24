Сім'ї з дітьми зможуть подавати заяви на отримання соцвиплат на порталі «Дія»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 264

Сім'ї з дітьми зможуть подавати заяви на отримання соціальних виплат на порталі «Дія». Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Для кого буде доступна така послуга:

особи, які усиновили дитину;

люді, які доглядають за хворою дитиною;

особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі.

Якщо ви належите до однієї з категорій, долучайтеся до бета-тесту за посиланням.

- Продовжуємо забезпечувати цифрову безбар’єрність. Відсьогодні можна записатись на бета-тест сервісів сім'ям з дітьми на порталі «Дія». Після успішного тестування окремі категорії батьків з дітьми зможуть подати заяву на отримання соціальних виплат від держави швидко, зручно та в будь-який час доби, – зазначила Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.

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