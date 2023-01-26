росія спеціально запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою

росія запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою, щоб виснажити українське ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Командування Повітряних Сил повідомило, що всі 24 БПЛА, якими росія атакувала Україну вночі, збили. Проте, за словами Наталі Гуменюк, є влучання у промислове підприємство Дніпропетровської області.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер