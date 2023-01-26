росія спеціально запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 200

росія запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою, щоб виснажити українське ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

— По-перше, розгалужена кількість цілей, яка одночасно спрямовується по різних регіонах. По-друге, запускання хвилями для того, щоб визначити, де саме працює об’єкт ППО. Саме тому ми акцентуємо постійну увагу на те, що не можна сповіщати «ой, ура, вже збили». Зачекайте, дайте нам допрацювати — ми все розкажемо, що збили, де влучили тощо. У той момент, коли ви сповіщаєте, що, наприклад, на Вінниччині спрацювала ППО, на Черкащині, Кіровоградщині — це вже орієнтує ворога. Не треба такого робити під час повітряної тривоги, — зазначила вона.

Командування Повітряних Сил повідомило, що всі 24 БПЛА, якими росія атакувала Україну вночі, збили. Проте, за словами Наталі Гуменюк, є влучання у промислове підприємство Дніпропетровської області.