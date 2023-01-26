55 пусків: які ракети росіяни запустили по Україні сьогодні

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 357

Три керовані ракети не долетіли до цілей

Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили на офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

— Мета росіян залишається незмінною — психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною! — наголосив Валерій Залужний.

Раніше ми писали, сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 24 дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131»: всі їх збили.