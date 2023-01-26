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55 пусків: які ракети росіяни запустили по Україні сьогодні

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 357

 

Три керовані ракети не долетіли до цілей

Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили на офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Мета росіян залишається незмінною психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною! наголосив Валерій Залужний.

Раніше ми писали, сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 24 дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131»: всі їх збили.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ракети Х-101 Х-555 Х-47 «Кинджал» «Калібр» Х-59
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