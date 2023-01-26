На Полтавщині призначили головного з цифрової трансформації

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 197

На Полтавщині призначили начальника управління цифрової трансформації обласної адміністрації. Як повідомили у Полтавській ОВА, відповідно до наказу керівника області ним став Сергій Коломоєць.

Зазначається, що Сергію Коломойцю — 29 років, він полтавець, випускник Полтавської державної аграрної академії та Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (публічне управління та адміністрування, магістр публічного управління та адміністрування).

Працював директором ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Геопротон», головним спеціалістом відділу фінансово-економічної роботи та медичної допомоги матерям і дітям, головним спеціалістом відділу стратегічного планування та моніторингу закупівель управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА.

Із 2021 по 2023 роки — головний спеціаліст та заступник відділу цифрової трансформації.