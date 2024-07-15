У Кременчуцькому районі внаслідок пожежі пошкодилась електропідстанція

14 липня внаслідок пожежі сухої рослинності у селі Бурімка Семенівської громади пошкодилась електропідстанція. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У пожеж згоріла суха рослинність на площі 0,01 га. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вранці 15 липня до працівників ДСНС надійшла інформація про замінування Крюківського мосту.
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