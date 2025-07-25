Мешканець Канади Сергій Фроліков щотижня підтримує поранених бійців, що лікуються в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 338

З початку повномасштабної війни Сергій Фроліков передав понад 20 тисяч канадських доларів в Україну

Канада багато років є надійним другом України, але з початком повномасштабної війни ця підтримка набула особливого значення. Багато мешканців Канади простягають руку допомоги, демонструючи справжню солідарність з українцями. Один з тих, хто без втоми підтримує українських воїнів — Сергій Фроліков.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з чоловіком, розпитав, що його пов’язує з Кременчуком та що мотивую збирати кошти на ЗСУ.

Сергій родом з Донеччини. До першого класу з батьками жили у Донецьку. Через те, що батько був військовим, родина постійно переїжджала, поки не осіла у Горішніх Плавнях. Там Сергій жив до 1999 року, а потім поїхав працювати спочатку у Португалію, а потім у 2013 році — у Канаду. З того часу там живе й зараз працює зварювальником в компанії «Шаман Велдінг».

— Про події, що відбувалися в Україні чув, але не сильно цікавився. Проте, коли у 2014 році в мене з’явилася можливість провідати батьків й приїхати в Україну, крім Горішніх Плавнів я з’їздив у Київ на майдан. Мені було важливо побачити на власні очі, що там відбувається, почути думку людей. Я був під враженням від того, як багато людей йшли на Майдан, щоб відстоювати право на свободу українського народу. Це було дуже щиро! — розповідає Сергій.

Коли росіяни анексували Крим, а потім Донеччину й Луганщину, батько Сергія почав активно допомагати бійцям АТО. Він підтримував армію грошима, речами, продуктами. Саме тоді Сергій Фроліков став глибоко цікавитися подіями, які відбуваються в його рідній країні, відслідковувати новини. А коли у 2022 році сталося повномасштабне вторгнення, більш не міг залишатися байдужим й почав організовувати акції, ярмарки в підтримку українців.

— Майже одразу українці, які мешкають тут у Канаді, об’єдналися, щоб підтримувати Україну. Спочатку ми проводили мирні акції в підтримку, але швидко зрозуміли, що треба діяти більш продуктивно й почали організовувати ярмарки, збирати кошти на підтримку ЗСУ. Канадці відгукалися й ми постійно передавали гроші на фонд з Горішніх Плавнів «Дух країни», який підтримував дві бригади на фронті.

Чоловік розповідає, що разом із ним українців підтримують Мак Мюррей, Роман Максимюк і його дівчина Тая.





За зібрані гроші купляли обладнання, обмундирування для військових, передавали кошти. З початку повномасштабної війни Сергій Фроліков передав понад 20 тисяч канадських доларів в Україну.

— Кілька разів з бригад передавали Подяки мені і нашій компанії, а також надсилали фото «іменних подарунків» для росіян з нашою назвою «Шаман Велдінг».

Зараз Сергій Фроліков продовжує допомагати українцям, проте спрямовує свою підтримку на більш точкові й оперативні потреби.

Він активно донатить на волонтерський рахунок, з якого волонтерка Ірина Гребельна готує обіди для поранених бійців.

Саме Сергій купив у ветерана Тараса Кравченка 200 штук шаурми, щоб пані Ірина відносила фаст-фуд хлопцям, що проходять лікування в горішньоплавнівській лікарні.

Неодноразово чоловік «закидав» гроші на лікування бійців, які потребують підтримки. Він допомагав Дмитру Лєщову, Тарасу Кравченку та іншим військовим, які стикнулися з проблемами.

На питання, що мотивує, Сергій Фроліков відповідає:

— Мабуть, почуття справедливості. Те, що відбувається в Україні, дуже страшно. Люди хотіли свободи, хотіли почуватися вільними у власній країні, а росіяни стали давити їх «сталінським чоботом»… Це неприпустимо!

Сьогодні в Україні у Сергія Фролікова нікого немає: батько помер, мати переїхали у Португалії до доньки. Проте чоловік продовжує донатити, щотижня підтримувати поранених бійців.

Він вірить, що справедливість восторжествує й Україна переможе.