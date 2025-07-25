Мешканець Канади Сергій Фроліков щотижня підтримує поранених бійців, що лікуються в Горішніх Плавнях

Канада багато років є надійним другом України, але з початком повномасштабної війни ця підтримка набула особливого значення. Багато мешканців Канади простягають руку допомоги, демонструючи справжню солідарність з українцями. Один з тих, хто без втоми підтримує українських воїнів — Сергій Фроліков.
«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з чоловіком, розпитав, що його пов’язує з Кременчуком та що мотивую збирати кошти на ЗСУ.
Сергій родом з Донеччини. До першого класу з батьками жили у Донецьку. Через те, що батько був військовим, родина постійно переїжджала, поки не осіла у Горішніх Плавнях. Там Сергій жив до 1999 року, а потім поїхав працювати спочатку у Португалію, а потім у 2013 році — у Канаду. З того часу там живе й зараз працює зварювальником в компанії «Шаман Велдінг».
Коли росіяни анексували Крим, а потім Донеччину й Луганщину, батько Сергія почав активно допомагати бійцям АТО. Він підтримував армію грошима, речами, продуктами. Саме тоді Сергій Фроліков став глибоко цікавитися подіями, які відбуваються в його рідній країні, відслідковувати новини. А коли у 2022 році сталося повномасштабне вторгнення, більш не міг залишатися байдужим й почав організовувати акції, ярмарки в підтримку українців.
Чоловік розповідає, що разом із ним українців підтримують Мак Мюррей, Роман Максимюк і його дівчина Тая.
За зібрані гроші купляли обладнання, обмундирування для військових, передавали кошти. З початку повномасштабної війни Сергій Фроліков передав понад 20 тисяч канадських доларів в Україну.
Зараз Сергій Фроліков продовжує допомагати українцям, проте спрямовує свою підтримку на більш точкові й оперативні потреби.
Він активно донатить на волонтерський рахунок, з якого волонтерка Ірина Гребельна готує обіди для поранених бійців.
Саме Сергій купив у ветерана Тараса Кравченка 200 штук шаурми, щоб пані Ірина відносила фаст-фуд хлопцям, що проходять лікування в горішньоплавнівській лікарні.
Неодноразово чоловік «закидав» гроші на лікування бійців, які потребують підтримки. Він допомагав Дмитру Лєщову, Тарасу Кравченку та іншим військовим, які стикнулися з проблемами.
На питання, що мотивує, Сергій Фроліков відповідає:
Сьогодні в Україні у Сергія Фролікова нікого немає: батько помер, мати переїхали у Португалії до доньки. Проте чоловік продовжує донатити, щотижня підтримувати поранених бійців.
Він вірить, що справедливість восторжествує й Україна переможе.
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