У Кременчуцькому районі уламки БпЛА впали у приватний двір

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 739

В ніч на 25 липня у Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Про це повідомили очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Загорілась господарча споруда. Підрозділи ДСНС прибули на місце та ліквідували вогонь. Постраждалих немає.

Фахівці закликають громадян не чіпати уламки ворожих дронів чи ракет і негайно повідомляти про знахідки рятувальникам або поліції.

Нагадаємо, що вночі кременчужани чули серію вибухів. Напередодні вдень на Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник — він упав у Миргородському районі.