Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник — він упав у Миргородському районі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, внаслідок падіння збитого шахеда ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавській громаді наслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджень зазнали три будинки та постраждала одна людина.
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