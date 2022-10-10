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Романа Шухевича, Чорних Запорожців, загиблих захисників: у Кременчуці завершилося голосування за вулиці

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Завершився третій етап голосування за перейменування вулиць 

9 жовтня завершився третій етап голосування вулиць Кременчуцької територіальної громади. Кременчужани віддали свої голоси за 30 вулиць/провулків/тупиків. 

Віддати свій голос змогли не всі охочі, адже цього разу залишили варіант голосування через ID GOV (без можливості входу через електронну адресу). 

Серед лідерів назви вулиць на честь загиблих захисників Кременчука: Володимира Трусова, Давида Кострова (найменшого загиблого військового), Героя України Максима Кагала. Є вулиця на честь Міста-Героя — Ірпінь. Також після довгих перемовин у місті може з'явитися вулиця на честь видатного лікаря Парнети. 

Цього тижня має відбутися засідання комісії з перейменування вулиць. Вже після їх обговорення та рекомендацій список виносять на голосування депутатів Кременчуцької міської ради. 

У Кременчуці стартувала третя черга перейменування вулиць

Далі наводимо лідерів голосування станом на 23.00 9 жовтня. 

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Автор: Альона Душенко
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