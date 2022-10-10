У селищі під Кременчуком через ворожі атаки частково зруйновані будинки

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 2 837

Сьогодні, 10 жовтня, внаслідок ворожих атак у селищі неподалік Кременчука постраждала ціла вулиця. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» очевидці, уламки від ракет, які знищили ППО, посипалися на будинки.

У людей в хатах повилітали шибки, зруйновано сараї, в одному з будинків знесло дах.

На місці працювали швидка, ДСНС та поліція.

За неперевіреною інформацією, під уламки ракет потрапило близько десяти будинків.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що постраждало три людини.