У селищі під Кременчуком через ворожі атаки частково зруйновані будинки

Постраждало троє людей
Сьогодні, 10 жовтня, внаслідок ворожих атак у селищі неподалік Кременчука постраждала ціла вулиця. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» очевидці, уламки від ракет, які знищили ППО, посипалися на будинки.
У людей в хатах повилітали шибки, зруйновано сараї, в одному з будинків знесло дах.
На місці працювали швидка, ДСНС та поліція.
За неперевіреною інформацією, під уламки ракет потрапило близько десяти будинків.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що постраждало три людини.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер