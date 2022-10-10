Через ворожі атаки 10 жовтня загинуло 11 людей, 64 - травмовано

Внаслідок терористичної атаки росіян 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 64, повідомили в МВС.
Через влучання по об’єктах критичної інфраструктури — переважно об’єкти енергопостачання — у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.
Відсутнє електропостачання у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.
У Нацполіції зазначили, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ пошкоджено близько 70 об'єктів - 29 об'єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхівки, приватних житлових будинків, столична школа.
Нагадаємо, в Офісі президента попросили, а просить українців сьогодні обмежити споживання електроенергії.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер