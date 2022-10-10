Через ворожі атаки 10 жовтня загинуло 11 людей, 64 - травмовано

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 799

Внаслідок терористичної атаки росіян 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 64, повідомили в МВС.

Через влучання по об’єктах критичної інфраструктури — переважно об’єкти енергопостачання — у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.

Відсутнє електропостачання у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.

У Нацполіції зазначили, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ пошкоджено близько 70 об'єктів - 29 об'єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхівки, приватних житлових будинків, столична школа.

Нагадаємо, в Офісі президента попросили, а просить українців сьогодні обмежити споживання електроенергії.