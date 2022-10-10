Вранці над Кременчуччиною збили ракету та іранський «шахід»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 130

Уранці 10 жовтня над Кременчуччиною збили одну ракету та один іранський «шахід». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ворог завдав удару по Кременчуцькому району: три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області.

Наразі частково або повністю є водопостачання вже у 50 громадах, у 48 громадах відновлено енергопостачання.

В усіх райцентрах є світло, де потрібно, бригади виїжджають на місця, перевіряють підстанції. Подача води теж відновлюється, у Миргороді ще тривають роботи.

Нагадаємо, у час пікових навантажень на енергосистему з 17.00 до 22.00 варто обмежити використання електроприладів. Йдеться про пральні машини, праски, пилососи, електрообігрівачі, теплі підлоги, електроопалення, посудомийки та інші електроприлади, що споживають багато енергії. Їх вмикати НЕ варто! Йде оптимізації системи енергопостачання країни.