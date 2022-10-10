Як надавати першу допомогу при невідколадних станах

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 60

16 жовтня у Кременчуці відбудеться курс з надання домедичної допомоги. Волонтер Роман Бутрімов рокаже як надавати допомогу при невідкладних станах. Початок об 11.00 та триватиме протягом двох годин.

Тема: Невідкладні стани:

Втрата свідомості;

Інсульт;

Судомний напад;

Термічні опіки і т. д.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок; нотатник та ручка.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

- Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — розповів Роман Бутрімов.