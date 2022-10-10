росія готувалась до масованої ракетної атаки по Україні ще 2 та 3 жовтня

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російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої країни ще 2 та 3 жовтня. За даними воєнної розвідки України, до військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази готуватися до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому «Енгельс» перебазували сім стратегічних бомбардувальників Ту-160, їх спорядили крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя вивели 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр».

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.