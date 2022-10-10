Ferrexpo скасувало заплановані на завтра контрольовані технічні вибухи на кар’єрі

Скасування технологічних робіт може бути пов’язано з масованими ракетними обстрілами території України
Заплановані контрольовані технічні вибухи 11 жовтня на кар’єрі ПрАТ «Полтавський ГЗК», про які повідомлялося сьогодні вранці, скасовані.
Про це проінформувала адміністрація компанії Ferrexpo.
Скасування може бути пов’язано зі складною ситуацією, що виникла внаслідок масованих ракетних обстрілів території України з боку російських агресорів.
Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер