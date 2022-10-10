Загинув військовий з Горішніх Плавнів Володимир Демков

Сьогодні, 10 жовтня, у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим на російсько-українській війні солдатом Збройних сил України Володимиром Сергійовичем Демковим.
Володимир народився 9 січня 1995 року у Новому Бузі Миколаївської області. Після закінчення 11 класів Новобузького закладу загальної середньої освіти №1 вступив до національного університету імені Михайла Остроградського у Кременчуці. У 2018 році він закінчив магістратуру за спеціальністю «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
У 2019-2020рр. працював на Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті. Після переїзду до Кременчука працював на підприємствах міста. 1 липня 2022 року Володимир був мобілізований на російсько-українську війну.
4 жовтня, вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Володимир Демків героїчно загинув у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
Володимира Демкова з почестями поховали на міському кладовищі Горішніх Плавнів на Алеї слави.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер