Кременчужани зібрали підписи, щоб перейменувати вулицю Воїнів-інтернаціонаістів та Чкалова

Мешканці вулиць Воїнів-інтернаціоналістів та Чкалова зібрали підписи з проханням перейменувати вулиці на Мрію та Симона Петлюри. За інформацією громадського активіста Артема Ряси листи підписами вже надіслали до комісії з питань перейменування.
Вулицю Чкалова пропонують назвати на честь Симона Петлюри
За інформацією «Телеграфа» з власних джерел, побратими загиблого військового з позивним «Бугор» також виносять пропозицію назвати вулицю Чкалова — вулицею Сергія Мельничука, який жив на цій вулиці.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер