Кременчужани зібрали підписи, щоб перейменувати вулицю Воїнів-інтернаціонаістів та Чкалова

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 532

Мешканці вулиць Воїнів-інтернаціоналістів та Чкалова зібрали підписи з проханням перейменувати вулиці на Мрію та Симона Петлюри. За інформацією громадського активіста Артема Ряси листи підписами вже надіслали до комісії з питань перейменування.

— Пропонується замість вулиці Воїнів Інтернаціоналістів — зробити вулицю Мрії. На честь інженерного дива України - Ан-225 «Мрія»... Вулиця знаходиться за направленням до аеродрому Кременчука, поряд нова вулиця льотчика героя України Олександра Оксанченка, — йдеться у першому листі.

Вулицю Чкалова пропонують назвати на честь Симона Петлюри

— Вношу свою пропозицію щодо надання саме вулиці Чкалова м.Кременчука імені Симона Петлюри. Саме це одна з центральних артерій міста є гарним місцем для увічнення героя. Запропоновані варіанти змін вулиці Суворова чи Ковпака на Петлюри не підкреслюють визначну діяльність героя, тому просимо вулицю Чкалова, яка бере початок в центральній частині міста назвати Симона Петлюри, — йдеться у другому листі.

За інформацією «Телеграфа» з власних джерел, побратими загиблого військового з позивним «Бугор» також виносять пропозицію назвати вулицю Чкалова — вулицею Сергія Мельничука, який жив на цій вулиці.