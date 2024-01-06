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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтави встановлює обставини двох ДТП, в яких травмовано малолітню дитину та жінку

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 110

 

Обидві дорожньо-транспортні пригоди сталися учора ввечері в обласному центрі

У Полтаві 5 січня близько 19.00 сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Наразі поліція встановлює обставини цих ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на попередні версії слідства.

На вулиці Симона Петлюри автомобіль КІА, під керуванням 33-річної полтавки, здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Дитину доставили до лікарні.

А на вулиці Решетилівській постраждала 54-річна пішохідка, яка також переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Її збив автомобіль RENAULT SANDERO під керуванням 35-річного місцевого мешканця. Жінку із травмами доставили в лікарню.

За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП збили людину дитина пішохідка
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