Капкейки, квіти та співочі раки: що кременчужанам почитати на вихідних

Делія Овенс «Там, де співають раки»

Кая все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі – маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. Побоюючись, що її знову покинуть, Кая не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час, і одного разу дівчина розуміє, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ.

Цей роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості, хай би якої думки про це було оточення.



