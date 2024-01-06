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Капкейки, квіти та співочі раки: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 80

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Сара Джіо «Усі квіти Парижа»

Керолайн прокидається в паризькій лікарні, нічого не пам’ятаючи про своє минуле, із подивом дізнається, що жила нецікавим життям у просторій квартирі на березі Сени. Пам’ять повільно повертається, але вона не може позбутися відчуття, що їй загрожує небезпека. В одній із шафок Керолайн знаходить листи жінки з 1943 року. Їх авторка Селін – молода вдова, яка жила в окупованому нацистами Парижі. У цих листах – історія непростого життя, сповненого страху смерті, історія вибору, на який колись зважилась Селін заради порятунку найдорожчої людини в своєму житті…

Делія Овенс «Там, де співають раки»

Кая все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі – маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. Побоюючись, що її знову покинуть, Кая не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час, і одного разу дівчина розуміє, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ.

Цей роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості, хай би якої думки про це було оточення.


  
 

Дженні Колган «Різдво в «Капкейк-кафе»»

Іссі Рендал, жвава засновниця «Капкейк-кафе», знайшла кохання і, здавалося б, тепер усі прикрощі позаду. Наближається Різдво – час чудес, теплих обіймів і гарячих напоїв. Однак її колежанки Перл і Керолайн не надто радіють святам, а коханий Остін раптом їде у відрядження до Нью-Йорка, й Іссі стикається зі справжнім випробуванням – стосункам на відстані.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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