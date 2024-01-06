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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Ігоря Молодецького

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 033

 

Розшукується безвісно зниклий 33-річний чоловік худорлявої статури

Полтавським районним управлінням поліції розшукується безвісно зниклий 33-річний Молодецький Ігор Геннадійович.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини темного кольору, очі сірі, має вуса та бороду, на правій нозі виразка. 

Одягнутий: зимова куртка темно-зеленого кольору зі світлим хутром, джинси темно-синього кольору, чоботи чорного кольору.

Поліція звертається до усіх, кому відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, з проханням повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 

095-510-23-48,

095-931-46-34,

099-339-45-71 або 102.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: розшук поліція Полтавщини зниклий безвісти
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