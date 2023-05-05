Попри війну виплати на дітей в Україні не припиняються: які суми можуть отримати батьки

Українська держава навіть під час повномасштабної війни виконує усі свої соціальні зобов'язання перед багатодітними сім’ями, матерями-одиначками, дітьми з інвалідністю та сім’ями з дітьми.
У яких випадках батьки можуть розраховувати на допомогу від держави у 2023 році?
Допомога від держави при народженні малюка наразі становить 41 280 грн. Спочатку виплачують першу частину допомоги — 10 320 грн, далі рівними частинами протягом 3-х років щомісяця виплачують по 860 грн.
Оформити цю допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.
При народженні дитини також передбачена допомога у вигляді Пакунка малюка. Він містить найнеобхідніші речі для дитини на перші місяці життя.
Зазвичай Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Але якщо допомога закінчилася у пологовому, то батькам потрібно звернутися до місцевого управління соцзахисту.
Батьки також мають право отримати замість Пакунка малюка гроші. Розмір грошової компенсації за Пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. У 2023 році це 2 272 грн. Відповідно, у 2023 році батьки отримуватимуть за
Пакунок малюка 6816 грн.
Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір).
Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:
В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.
Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Розмір цієї допомоги залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2023 році це:
Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат буде більшим:
У 2023 році допомога таким родинам надається у сумі 2 100 грн. Вона призначається на третю і кожну наступну дитину.
Надається щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Оформити заявку на допомогу у 2023 році в розмірі 2 100 грн можна у будь-який час, навіть якщо дитині вже три або чотири роки.
Щоб оформити допомогу, одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.
Держава надає соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також людям, які піклуються про них, передбачена надбавка на догляд.
Відповідно, діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на виплату у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2023 році ця сума становить 1465,1 грн.
Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні. Сума щомісячних виплат становить 3 000 грн.
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