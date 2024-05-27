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Надзвичайні новини

Наловив 300 кг риби на 3 мільйони гривень: під суд потрапить браконьєр із Кіровоградщини

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 158

 

Рибалив чоловік на акваторії Кременчуцького водосховища у межах Піщанської громади

Під суд потрапить мешканець Кіровоградщини, який на території Піщанської громади у межах акваторії Кременчуцького водосховища наловив майже 300 кг риби на суму понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у березні 2024 року чоловік за допомогою 7 сіток незаконно наловив карасів, плоскирок, товстолобів та іншу рибу загальною вагою майже 300 кг

Судово-екологічна експертиза встановила, що цим браконьєр наніс державі та навколишньому середовищу збитків на понад 3 мільйони гривень. Тепер обвинувачений має ці збитки сплатити.

Судитимуть браконьєра за незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що в лютому на Кременчуччині затримали браконьєра, який «наловив» риби майже на 2 млн грн. Також нещодавно правоохоронці у Семенівській громаді зупинили браконьєра, який перевозив у машині незаконно спіймані понад 330 кг риби.

Наразі до 30 червня триває заборона на вилов раків у водоймах Кременчуцького району, а до 9 червня діє нерестова заборона на вилов риби у межах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: браконьєри браконьєрство риба прокуратура Полтавщини
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