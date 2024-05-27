В Горішніх Плавнях підбили підсумки опалювального сезону

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Чергове засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради відбулося 14 травня під головуванням міського голови Дмитра Бикова. Під час нього було розглянуто низку питань гуманітарного та соціального напрямів, житлово-комунального господарства, економічної політики, фінансів, майнових та природних ресурсів.

Директор департаменту ЖКГ Петро Василюк надав звіт про роботу житлово-комунальних підприємств в опалювальний період 2023-2024 років та поінформував про завдання з їхньої підготовки до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що опалювальний період у місті почався 9 листопада 2023 року і завершився 27 березня 2024 року.

Його тривалість склала 139 діб, що на одинадцять діб менше, ніж попередній. При цьому середньодобова температура повітря була на 0,030С нижче у порівнянні з опалювальним періодом 2022-2023 років.

«Завдяки злагодженій роботі оперативно­го персоналу керуючих компаній, працівників теплопостачального підприємства та встановленню сепараторів у будинках серії ДБК, за допомогою яких розповітрювання систем опалення здійснювалось автоматично, вдалося скоротити терміни подачі теплоносія у квартири, — наголосив Петро Василюк. — Запуск системи централізованого опалення у житловому фонді було виконано протягом 12 годин. Роботи з видалення повітря із систем опалення та регулювання внутрішньо­будинкових мереж тривали десять днів».

Протягом опалювального періоду в департамент ЖКГ від громадян надійшло 82 звернення, із них переважна більшість стосувалася нарахування за послуги тепло-, водопостачання, забезпечення дровами. Протягом опалювального періоду були відсутні аварійні ситуації, як на котельнях, так і на теплових мережах міста, які могли б призвести до припинення надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання більше ніж на шість годин. Проте впродовж опалювального періоду відбулося одне часткове відключення подачі електроенергії на об’єкти КВП «Теплоенерго», яке було спричинено військовою ситуацією. Усунення наслідків відключення електропостачання відбулося завдяки забезпеченню аварійного живлення на котельні мікрорайону № 15. Це дало змогу забезпечити подачу теплоносія на житлові будинки в період відключення електропостачання та надалі в найкоротші терміни відновити подачу теплової енергії споживачам. У зимовий період 2023-2024 років, вказав Петро Василюк, продовжувалися роботи із впровадження проєкту реконструкції будівлі центральної опалювальної котельні зі встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт та будівництвом складу палива. Для нашого міста у минулому опалювальному сезоні залишилась характерна проблема відхилення від температурного графіка в період «плюсових» температур зовнішнього повітря, яка спричинена необхідністю підтримувати температуру теплоносія 58-600С в системі для приготування гарячої води нормативної температури. Залишаються незмінними шляхи розв’язання цієї проблеми, вказав директор департаменту ЖКГ. Зокрема, розмежування опалення і гарячого водопостачання коштом ІТП із незалежною схемою підключення та погодним регулюванням.

А ще встановлення терморегуляторів або триходових кранів із байпасами на радіаторах у квартирах споживачів. За підсумками опалювального періоду 2023-2024 років зроблено висновки щодо необхідності виконання капітальних ремонтів інженерних мереж, особливо гарячого водопостачання та опалення. КЖЕПами визначено 17 будинків, які потребують термінового капремонту мереж, невиконання якого може призвести до втрати деяких послуг. Капремонт пропонується виконувати на умовах співфінансування згідно з Програмою підтримки співвласників багатоквартирних будинків на 2023-2026 роки.