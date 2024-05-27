У вівторок, 28 травня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли
Сьогодні, 21:14
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Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла
Завтра, 28 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 08.00 до 17.00
- вул. Єгорова, 18-25;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1,3,6/30;
- вул. Світанкова, 5-17.
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2,87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39.
- вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька,11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Сергія Петренка, 1-33;
- вул. Чорноморська,15/10-66;
- пров. Бородінський,1-33;
- пров. Грузинський,3-9/20;
- пров. Космонавтів,1-9;
- пров. Олега Ольжича,1-20;
- пров. Пилипа Орлика,4-11А;
- пров. Чигиринський,2-31;
- пров. Чорноморський,4-17;
- туп. Космонавтів,1,2;
- туп. Пилипа Орлика,3А.
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. В. Стуса, 18-46;
- пров. В. Стуса, 2,2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Г. Чуркіна, 2-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- пров. Самойлівський, 3-93;
- пр. Самойлівський, 2-17;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67.
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна,1-29.
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7,10,12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;
- вул. Шістдесятників ,4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93А,93.
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28.
- вул. В. Симоненка, 1-56;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- вул. І. Сікорського, 1-41;
- вул. Кропивницького,1-52;
- пров. Кропивницького,1-14;
- вул. Ракетна, 9;
- вул. Хімічна, 1/2;
- вул. А. Ізюмова, 23-46;
- пр. А.Ізюмова, 19,21,23,25;
- туп. Газопровідний, 1-11;
- вул. Кропивницького, 31А-66/2.
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
- вул. Василя Симоненка, 1А,2/2;
- туп. Глобинський, 1/4-14;
- вул. Комишанська, 2;
- вул. Василя Симоненка.
- вул. Новомиргородська, 2,6;
- вул. Вадима Кришталя, 1-39.
- вул. Бажана, 2,14,17;
- туп. Бажана, 2-14;
- вул. Івана Нагнібеди, 1-64;
- вул. Кобзарська, 2-20;
- пров. Правди, 1А-19;
- вул. Хімічна, 8-83.
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- вул. Соні Делоне, 3,5,6.
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2,6А,8;
- пров. Мирний, 28.
- вул. Республіканська, 80-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна, р-н ринку.
- вул. Богдана Хмельницького, 164/2,166/1;
- вул. Бригадна, 25-46;
- пров. Бригадний, 2А-15/1;
- пров. Дачний, 3-11;
- пр. Дачний, 3-15.
- вул. Василя Сліпака, 1-11;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2,3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22.
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
- вул. Марії Примаченко, 6Б;
- вул. Новомежева, 2-6А;
- пр. Парковий, 4-8;
- пров. Фруктовий, 18-32;
- вул. Черниша, 15-27.
- пров. Героїв Охтирки, 3-14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромоданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13,23/20.
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4; вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2-24;
- вул. Івана Приходька, 30-36;
- пров. Тополевий, 3,14,20;
- вул. Чумацький Шлях, 1-11.
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
- вул. Володимира Івасюка, 103-122;
- пров. Дружби, 19-25;
- пр. Дружби, 3-15;
- вул. Світанкова, 19-29.
- вул. Університетська, 2-16;
- вул. Театральна, 1,5.
З 08.00 до 19.00
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7.
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Проліскова, 5, 11;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 06.00 до 18.00
- просп. Полтавський;
- вул. А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка;
- пр. А.Ізюмова.
Нагадаємо, завтра у Кременчуці погодинне відключення електроенергії не планується. «Укренерго» заявило, що не прогнозує обмежень у споживанні електроенергії.
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