Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У вівторок, 28 травня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 105

 

Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

Завтра, 28 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 08.00 до 17.00

  • вул. Єгорова, 18-25;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1,3,6/30;
  • вул. Світанкова, 5-17.
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2,87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39.
  • вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька,11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Сергія Петренка, 1-33;
  • вул. Чорноморська,15/10-66;
  • пров. Бородінський,1-33;
  • пров. Грузинський,3-9/20;
  • пров. Космонавтів,1-9;
  • пров. Олега Ольжича,1-20;
  • пров. Пилипа Орлика,4-11А;
  • пров. Чигиринський,2-31;
  • пров. Чорноморський,4-17;
  • туп. Космонавтів,1,2;
  • туп. Пилипа Орлика,3А.
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • вул. В. Стуса, 18-46;
  • пров. В. Стуса, 2,2А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Г. Чуркіна, 2-38;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • вул. Космонавтів, 19/14-86;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. Олександрійська, 41/2;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • пров. Самойлівський, 3-93;
  • пр. Самойлівський, 2-17;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67.
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна,1-29.
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7,10,12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25.
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;
  • вул. Шістдесятників ,4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93А,93.
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28.
  • вул. В. Симоненка, 1-56;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12;
  • вул. І. Сікорського, 1-41;
  • вул. Кропивницького,1-52;
  • пров. Кропивницького,1-14;
  • вул. Ракетна, 9;
  • вул. Хімічна, 1/2;
  • вул. А. Ізюмова, 23-46;
  • пр. А.Ізюмова, 19,21,23,25;
  • туп. Газопровідний, 1-11;
  • вул. Кропивницького, 31А-66/2.
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
  • вул. Василя Симоненка, 1А,2/2;
  • туп. Глобинський, 1/4-14;
  • вул. Комишанська, 2;
  • вул. Василя Симоненка.
  • вул. Новомиргородська, 2,6;
  • вул. Вадима Кришталя, 1-39.
  • вул. Бажана, 2,14,17;
  • туп. Бажана, 2-14;
  • вул. Івана Нагнібеди, 1-64;
  • вул. Кобзарська, 2-20;
  • пров. Правди, 1А-19;
  • вул. Хімічна, 8-83.
  • вул. Марка Вовчка, 2-28;
  • вул. Соні Делоне, 3,5,6.
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2,6А,8;
  • пров. Мирний, 28.
  • вул. Республіканська, 80-138;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Космічна, р-н ринку.
  • вул. Богдана Хмельницького, 164/2,166/1;
  • вул. Бригадна, 25-46;
  • пров. Бригадний, 2А-15/1;
  • пров. Дачний, 3-11;
  • пр. Дачний, 3-15.
  • вул. Василя Сліпака, 1-11;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2,3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22.
  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
  • вул. Марії Примаченко, 6Б;
  • вул. Новомежева, 2-6А;
  • пр. Парковий, 4-8;
  • пров. Фруктовий, 18-32;
  • вул. Черниша, 15-27.
  • пров. Героїв Охтирки, 3-14;
  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
  • вул. Кривушанська, 1/6-26;
  • вул. Прирічна, 19-28;
  • вул. Ромоданівська, 1-9;
  • вул. Тракторна, 21/13,23/20.
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4; вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2-24;
  • вул. Івана Приходька, 30-36;
  • пров. Тополевий, 3,14,20;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11.
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122;
  • пров. Дружби, 19-25;
  • пр. Дружби, 3-15;
  • вул. Світанкова, 19-29.
  • вул. Університетська, 2-16;
  • вул. Театральна, 1,5.

З 08.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7.
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Проліскова, 5, 11;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 06.00 до 18.00

  • просп. Полтавський;
  • вул. А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка;
  • пр. А.Ізюмова.

Нагадаємо, завтра у Кременчуці погодинне відключення електроенергії не планується. «Укренерго» заявило, що не прогнозує обмежень у споживанні електроенергії.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: відключення світла відключення електроенергії Полтаваобленерго ремонтні роботи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх