У вівторок, 28 травня, в Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

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Ці відключення пов’язані із ремонтними роботами та не стосуються можливих графіків погодинного відключення світла

Завтра, 28 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 08.00 до 17.00 вул. Єгорова, 18-25;

пров. Лейтенанта Дніпрова, 1,3,6/30;

вул. Світанкова, 5-17.

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139.

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2,87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39.

вул. Академіка Герасимовича, 49,51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька,11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська,15/10-66;

пров. Бородінський,1-33;

пров. Грузинський,3-9/20;

пров. Космонавтів,1-9;

пров. Олега Ольжича,1-20;

пров. Пилипа Орлика,4-11А;

пров. Чигиринський,2-31;

пров. Чорноморський,4-17;

туп. Космонавтів,1,2;

туп. Пилипа Орлика,3А.

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. В. Стуса, 18-46;

пров. В. Стуса, 2,2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Г. Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Олександрійська, 41/2;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

туп. Самойлівський, 2-6;

пров. Самойлівський, 3-93;

пр. Самойлівський, 2-17;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

вул. Чумацький Шлях, 45-67.

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29.

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7,10,12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25.

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;

вул. Шістдесятників ,4А-15;

вул. Правобережна, 38А-55/1;

вул. Республіканська, 93А,93.

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Максима Кривоноса, 56;

вул. Нижня, 1-28.

вул. В. Симоненка, 1-56;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Данила Апостола, 1/25-12;

вул. І. Сікорського, 1-41;

вул. Кропивницького,1-52;

пров. Кропивницького,1-14;

вул. Ракетна, 9;

вул. Хімічна, 1/2;

вул. А. Ізюмова, 23-46;

пр. А.Ізюмова, 19,21,23,25;

туп. Газопровідний, 1-11;

вул. Кропивницького, 31А-66/2.

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.

вул. Василя Симоненка, 1А,2/2;

туп. Глобинський, 1/4-14;

вул. Комишанська, 2;

вул. Василя Симоненка.

вул. Новомиргородська, 2,6;

вул. Вадима Кришталя, 1-39.

вул. Бажана, 2,14,17;

туп. Бажана, 2-14;

вул. Івана Нагнібеди, 1-64;

вул. Кобзарська, 2-20;

пров. Правди, 1А-19;

вул. Хімічна, 8-83.

вул. Марка Вовчка, 2-28;

вул. Соні Делоне, 3,5,6.

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2,6А,8;

пров. Мирний, 28.

вул. Республіканська, 80-138;

вул. Республіканська;

вул. Космічна, р-н ринку.

вул. Богдана Хмельницького, 164/2,166/1;

вул. Бригадна, 25-46;

пров. Бригадний, 2А-15/1;

пров. Дачний, 3-11;

пр. Дачний, 3-15.

вул. Василя Сліпака, 1-11;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2,3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22.

вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;

вул. Марії Примаченко, 6Б;

вул. Новомежева, 2-6А;

пр. Парковий, 4-8;

пров. Фруктовий, 18-32;

вул. Черниша, 15-27.

пров. Героїв Охтирки, 3-14;

вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;

вул. Кривушанська, 1/6-26;

вул. Прирічна, 19-28;

вул. Ромоданівська, 1-9;

вул. Тракторна, 21/13,23/20.

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4; вул. Макаренка, 1-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2-24;

вул. Івана Приходька, 30-36;

пров. Тополевий, 3,14,20;

вул. Чумацький Шлях, 1-11.

вул. Василя Сухомлинського, 3-15;

вул. Володимира Івасюка, 103-122;

пров. Дружби, 19-25;

пр. Дружби, 3-15;

вул. Світанкова, 19-29.

вул. Університетська, 2-16;

вул. Театральна, 1,5. З 08.00 до 19.00 вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1,3,5,7.

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

вул. Проліскова, 5, 11;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 06.00 до 18.00 просп. Полтавський;

вул. А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка;

пр. А.Ізюмова. Нагадаємо, завтра у Кременчуці погодинне відключення електроенергії не планується. «Укренерго» заявило, що не прогнозує обмежень у споживанні електроенергії.

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