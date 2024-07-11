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Найближчими днями Україну накриє потужна магнітна буря: як це вплине на здоров'я громадян

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 267

 

Спалахи на Сонці впливають на самопочуття людей індивідуально

Найближчими днями, з 11 до 13 липня, Україну накриє потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

Сьогодні, 11 липня, К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне своєї найвищої позначки у 9 балів. У п'ятницю, 12 липня, його значення знизиться вдвічі — показник геомагнітної активності становитиме 4-4,5 балів. А у суботу, 13 липня, показник К-індексу становитиме 5 балів.

 

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. 

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: магнітні бурі здоров'я
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