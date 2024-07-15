В Україні розвивається музейна педагогіка

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 67 Партнерський проєкт

Людина, як не знає минулого, — перекотиполе, куди вітер подме, туди воно і котиться. А де можна більше дізнатися про минуле, доторкнутися до своєї історії, як не у музеї?

Одним з прикладів такого музею, є шкільний історичний музей у ліцеї «Лідер» Пришибської сільської ради. Його було відкрито на 100-чя школи у 2013 році. Силами учителів та учнів були зібрані експонати. З меблями для їх зберігання тоді допоміг Єристівський ГЗК. Та музей систематично поповнює свої фонди, шляхом проведення дослідницьких та пошукових робіт.

Також у шкільному музеї зберігаються кістки вимерлих тварин, які знайшли при розкопках на території Пришибської сільської ради. Саме для їх зберігання Єристівським ГЗК, нещодавно, було придбано пристінну прозору шафу з підсвіткою. На стіні, біля якої зараз стоїть новенька шафа зі стародавніми експонатами, висіли світлини односельців, які нині захищають Україну. Та зараз вони розміщені на чотирикутній тумбі, встановленій у центральній частині музею, яку також придбав ЄГЗК.

«Завдяки новим виготовленим меблям значно розширився простір експозиційної кімнати і це дає нам у перспективі доповнювати наш музей все новими та новими матеріалами. Дякуємо Єристівському ГЗК за надану допомогу, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю» — поділилася своїми планами на майбутнє керівник музею Івахненко Оксана Юріївна.

Також зі словами подяки до Єристівського ГЗК звернулась й начальниця відділу освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришибської сільської ради Грисюк Світлана Володимирівна:

«У наш час коли спілкування майже завжди відбувається онлайн хочеться для дітей саме живого спілкування. У цьому музеї проводяться деякі уроки з історії для учнів ліцею. Дуже вдячна керівництву ЄГЗК й особисто Зінченко Тарасу Михайловичу за допомогу у збереженні історії. Тому що, якщо не пам’ятати минуле — нація не матиме майбутнього».