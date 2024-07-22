Житель Полтави підтримував російське вторгнення у соцмережі — вирок суду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 366 Коментарів: 2

Полтавський суд виніс вирок місцевому жителю, працівнику комбінату хлібопродуктів, який підтримував російських солдатів та виправдовував збройну агресію РФ. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 липня.

Відомо, що свою першу публікацію про підтримку російської армії обвинувачений опублікував у травні 2022 року. Це він зробив у соціальній мережі «Однокласники».

Зокрема, у його публікаціях містились такі рядки:

За несколько месяцев СВО на Украине мы стали свидетелями того, как вылезли на поверхность, словно созревший прыщ, худшие проявления сатанизма — ярый фашизм, абсолютное безбожие, черный цинизм и агрессивная ЛГБТ-пропаганда. Весь блок НАТО пытается испортить страны с традиционными ценностями в сборище нечестивцев с животными инстинктами без религии и чести.

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Новые примеры стойкости и мужества российских военных, которые участвуют в спецоперации.

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Находясь под минометным огнем гвардии старший сержант Наран отремонтировал оборудование связи, наши артилеристы своевременно получили координаты позиций ВСУ и нанесли точный удар.

У матеріалі вказано, що обвинувачений під час розслідування «щиросердно розкаявся у скоєних кримінальних правопорушеннях, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень».

Пенсіонер отримав 1 рік іспитового терміну.

Нагадаємо, Крюківський районний суд визнав винним пенсіонерку, уродженку Свердловської області РФ, за підтримку збройної агресії російської армії на території України. Жінка публікувала відповідні дописи у соцмережі «Однокласник».