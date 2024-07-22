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Житель Полтави підтримував російське вторгнення у соцмережі — вирок суду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 366 Коментарів: 2

Чоловік отримав рік іспитового терміну

Полтавський суд виніс вирок місцевому жителю, працівнику комбінату хлібопродуктів, який підтримував російських солдатів та виправдовував збройну агресію РФ. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 липня.

Відомо, що свою першу публікацію про підтримку російської армії обвинувачений опублікував у травні 2022 року. Це він зробив у соціальній мережі «Однокласники». 

Зокрема, у його публікаціях містились такі рядки: 

За несколько месяцев СВО на Украине мы стали свидетелями того, как вылезли на поверхность, словно созревший прыщ, худшие проявления сатанизма — ярый фашизм, абсолютное безбожие, черный цинизм и агрессивная ЛГБТ-пропаганда. Весь блок НАТО пытается испортить страны с традиционными ценностями в сборище нечестивцев с животными инстинктами без религии и чести.

та

Новые примеры стойкости и мужества российских военных, которые участвуют в спецоперации. 

і

Находясь под минометным огнем гвардии старший сержант Наран отремонтировал оборудование связи, наши артилеристы своевременно получили координаты позиций ВСУ и нанесли точный удар.

У матеріалі вказано, що обвинувачений під час розслідування «щиросердно розкаявся у скоєних кримінальних правопорушеннях, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень».

Пенсіонер отримав 1 рік іспитового терміну. 

Нагадаємо, Крюківський районний суд визнав винним пенсіонерку, уродженку Свердловської області РФ, за підтримку збройної агресії російської армії на території України. Жінка публікувала відповідні дописи у соцмережі «Однокласник». 

ПО ТЕМІ:

Житель Полтави підтримував російську армію в соцмережі: суд виніс вирок

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: виправдовування війни рф проти україни
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Коментарі: 2

4 526
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:49

Івушкіна перевірте, він понаписував на довічне. 


2 0
26
OLDTROLL:
Сьогодні, 15:57

Наші суди найгуманніші до зрадників, на рашці оце падло вже би сідів на швабрі років так на 15!


4 0

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