Житель Полтави підтримував російське вторгнення у соцмережі — вирок суду

Полтавський суд виніс вирок місцевому жителю, працівнику комбінату хлібопродуктів, який підтримував російських солдатів та виправдовував збройну агресію РФ. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 липня.
Відомо, що свою першу публікацію про підтримку російської армії обвинувачений опублікував у травні 2022 року. Це він зробив у соціальній мережі «Однокласники».
Зокрема, у його публікаціях містились такі рядки:
та
і
У матеріалі вказано, що обвинувачений під час розслідування «щиросердно розкаявся у скоєних кримінальних правопорушеннях, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень».
Пенсіонер отримав 1 рік іспитового терміну.
Нагадаємо, Крюківський районний суд визнав винним пенсіонерку, уродженку Свердловської області РФ, за підтримку збройної агресії російської армії на території України. Жінка публікувала відповідні дописи у соцмережі «Однокласник».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.