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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині безвісті зникла 77-річна жінка — поліція оголосила розшук

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 274

 

Мешканка селища Ромодан пішла з дому три дні тому

Миргородський районний відділ поліції розшукує безвісно зниклу 77-річну мешканку селища Ромодан Миргородського району Ніну Чудан. Відомо, що жінка 19 липня близько 1.00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: 

  • зріст — 155-160 см,
  • худорлявої статури,
  • має сиве волосся.

На момент зникнення була одягнена у нічну сорочку світлого кольору.

— Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки безвісти зниклої, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (095) 388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: розшук безвісти зникла Ромодан Миргородщина поліція Полтавщини
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