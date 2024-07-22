На Полтавщині безвісті зникла 77-річна жінка — поліція оголосила розшук

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Мешканка селища Ромодан пішла з дому три дні тому

Миргородський районний відділ поліції розшукує безвісно зниклу 77-річну мешканку селища Ромодан Миргородського району Ніну Чудан. Відомо, що жінка 19 липня близько 1.00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої:

зріст — 155-160 см,

худорлявої статури,

має сиве волосся.

На момент зникнення була одягнена у нічну сорочку світлого кольору.

— Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки безвісти зниклої, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (095) 388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102, — йдеться у повідомленні.