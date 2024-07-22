На Полтавщині безвісті зникла 77-річна жінка — поліція оголосила розшук

Миргородський районний відділ поліції розшукує безвісно зниклу 77-річну мешканку селища Ромодан Миргородського району Ніну Чудан. Відомо, що жінка 19 липня близько 1.00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклої:
На момент зникнення була одягнена у нічну сорочку світлого кольору.
Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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