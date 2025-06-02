Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 3 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Богдана Хмельницького, 114-150
пр. Громадянський, 3-19
пров. Деповський, 1-23
вул. Євгена Коновальця, 32-47
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пр. Житлобудівниий, 3-20/11
пр. Зональний
пр. Зональний, 2-7
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Кохнівська, 63-108
пров. Межовий, 9,23
вул. Небесної Сотні, 80/1-109
пров. Північний, 4
вул. Полковника Оксанченка, 24-68
пров. Прорізний, 2/78-12А
пров. Сивашський
пров. Сивашський, 4-21
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Тараса Шевченка, 113/49
пров. Центральний, 3/1-14
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
туп. 1-й Парковий, 3-8
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
вул. Вагонна, 10-32
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Махоркова, 17А, 31, 35, 37А
пр. Далекий, 1-10
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Київська, 64-121
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Ярова, 1-7
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Олексія Древаля, 188, 190
вул. Чернігівська, 1-23
туп. Урожайний, 2.
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