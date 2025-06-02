Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 3 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 114-150

  • пр. Громадянський, 3-19

  • пров. Деповський, 1-23

  • вул. Євгена Коновальця, 32-47

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16

  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11

  • пр. Зональний

  • пр. Зональний, 2-7

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • вул. Кохнівська, 63-108

  • пров. Межовий, 9,23

  • вул. Небесної Сотні, 80/1-109

  • пров. Північний, 4

  • вул. Полковника Оксанченка, 24-68

  • пров. Прорізний, 2/78-12А

  • пров. Сивашський

  • пров. Сивашський, 4-21

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Тараса Шевченка, 113/49

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. Юрія Руфа, 169

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Махоркова, 17А, 31, 35, 37А

З 8.00 до 19.00:

  • пр. Далекий, 1-10

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Київська, 64-121

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • вул. Ярова, 1-7

  • вул. Євгена Патона, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Олексія Древаля, 188, 190

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • туп. Урожайний, 2.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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