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Надзвичайні новини, Полтавщина

Із Кракова до Кременчука везли білоруські цинарки: вантаж зупинили на кордоні

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 99

 

До України незаконно хотіли провезти 448 пачок підакцизних і безакцизних цигарок

На кордоні з Польщею митники викрили нелегальний вантаж в одному із мікроавтобусів: до України намагалися ввезти 448 пачок білоруських цигарок. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зупинили водія мікроавтобуса на пункті «Краківець». Під час огляду в багажнику у сумці прикордонники знайшли 220 пачок без акцизних марок та ще 228 пачок, що мали на собі акциз. 

 

48-річний водій розповів прикордонникам, що вантаж він отримав у Кракові, а вже в Україні мав надіслати цигарки поштою до Кременчука.

Усі цигарки прикордонники вилучили, на чоловіка склали відповідний протокол.

 

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині чоловіка оштрафували на 85 тис. грн за торгівлю фальсифікованими цигарками.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині викрили злочинну схему продажу фальсифікованих цигарок

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Кременчужанка організувала злочинну групу, яка продавала контрафактні тютюн та цигарки

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: цигарки митниця кордон
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