На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

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На Полтавщині судили чоловіка, який не з'явився за повісткою до військової частини для проходження служби під час мобілізації. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 27 травня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що торік на початку жовтня чоловік під підпис отримав повістку, де було зазначено, що за два дні вн має з'явитися для відправки до військової частини. Однак той без належних на те причин у зазначений день та час до військової частини не прибув, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою провину визнав повністю, підтвердив усі викладені у матеріалах справи обставини та попросив суворо його не карати.

Опрацювавши усі матеріали, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації в умовах воєнного стану та присудив йому 3 роки позбавлення волі, проте зсінив вирок на 3 роки умовно.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який не прийшов за повісткою, бо так склалися життєві обставини.