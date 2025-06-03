Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 4 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. А. Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бузкова

  • вул. Б. Урбанського

  • вул. Б. Чичибабіна

  • вул. В. Баранова

  • вул. В. Винниченка

  • вул. В. Кришталя

  • вул. В. Симоненка

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Газопровідна

  • вул. Гетьманська

  • вул. Гійома Боплана, 38-78А

  • вул. Г. Чайки

  • вул. Д. Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Євгена Коновальця, 32-47

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • вул. І. Нагнібіди

  • вул. І. Сіокорського

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • вул. Каховська, 1-29/74

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Кооперативна, 47А

  • вул. Кохнівська, 63-108

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. М. Вовчка

  • вул. М. Грушевського

  • вул. М. Калачевського

  • вул. М. Кропивницького

  • вул. М. Міхновського

  • вул. Молодіжна, 13/1

  • вул. Мрії

  • вул. Небесної Сотні, 45-56/2, 80/1-109

  • вул. Н. Крюкової

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О. Пчілки

  • вул. Олександрійська, 28-89

  • вул. П-ка Коваленка

  • вул. П. Оксанченка

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Продольна, 3-17

  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

  • вул. Ракетна

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-127/2

  • вул. Сосновська

  • вул. Сумська, 16

  • вул. Тараса Шевченка, 75-83А, 113/49

  • вул. Троїцька, 51/42-61/52

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Чайковського

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Я. Петруся

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • пр. Зональний

  • пр. Зональний, 2-7

  • просп. Полтавський

  • просп. Свободи, 73Ж

  • пров. А. Ізюмова

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Барьєрний, 2/5, 6

  • пров. Градижський, 4, 6

  • пров. Гурамішвілі

  • пров. Деповський, 1-23

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Караванний

  • пров. Кропивницького

  • пров. Межовий, 9, 23

  • пров. Миклухо-Маклая, 18А,19,19А,22

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Прорізний, 2/78-12А

  • пров. Размислова

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • пров. Я. Петруся

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2

  • туп. Айвазовського

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Д. Апостола

  • туп. Кармелюка

  • туп. Сумський, 9

  • пр. А. Ізюмова.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Миколаївська, 15

  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 42А, 44, 46

  • вул. Театральна, 36-46Б.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • пр. Далекий, 1-10

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Київська, 64-121

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • вул. Ярова, 1-7

  • вул. Євгена Патона, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • туп. Урожайний, 2.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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