Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 4 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. А. Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бузкова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Вагонна, 10-32
вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Газопровідна
вул. Гетьманська
вул. Гійома Боплана, 38-78А
вул. Г. Чайки
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. Євгена Коновальця, 32-47
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сіокорського
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Каховська, 1-29/74
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Кооперативна, 47А
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Молодіжна, 13/1
вул. Мрії
вул. Небесної Сотні, 45-56/2, 80/1-109
вул. Н. Крюкової
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. Олександрійська, 28-89
вул. П-ка Коваленка
вул. П. Оксанченка
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Продольна, 3-17
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
вул. Ракетна
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Рокитнянська
вул. Сержанта Мельничука, 78-127/2
вул. Сосновська
вул. Сумська, 16
вул. Тараса Шевченка, 75-83А, 113/49
вул. Троїцька, 51/42-61/52
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чайковського
вул. Чередницька, 116А
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Я. Петруся
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пр. Зональний
пр. Зональний, 2-7
просп. Полтавський
просп. Свободи, 73Ж
пров. А. Ізюмова
пров. Бакинський, 5/6
пров. Барьєрний, 2/5, 6
пров. Градижський, 4, 6
пров. Гурамішвілі
пров. Деповський, 1-23
пров. Ємельяненко
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. Межовий, 9, 23
пров. Миклухо-Маклая, 18А,19,19А,22
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Прорізний, 2/78-12А
пров. Размислова
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Фізкультурний
пров. Шкільний, 18/5
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Я. Петруся
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
туп. Айвазовського
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Кармелюка
туп. Сумський, 9
пр. А. Ізюмова.
вул. Миколаївська, 15
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 42А, 44, 46
вул. Театральна, 36-46Б.
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
пр. Далекий, 1-10
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б.
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Київська, 64-121
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Ярова, 1-7
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-190
вул. Чернігівська, 1-23
туп. Урожайний, 2.
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