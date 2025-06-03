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Вакансії у Кременчуці: кого на цьому тижні шукають роботодавці

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 192

 Актуальні пропозиції роботи для фахівців, різноробів, водіїв і не тільки

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.

Робота для різноробів і складських працівників

  • Вантажників та різноробочих без шкідливих звичок шукають на оптову базу. Тел. (09-82) 22-33-22.
  • Різноробочі також потрібні за телефонами: 096-393-54-66, 066-886-28-83.
  • Комірникові пропонують змінний графік, мінімальну зарплату, медичну страховку та санаторно-курортне лікування. Тел. (09-84) 75-22-36, 76-22-50.
  • Різноробом у структурний підрозділ «Кременчуцький рейкозварювальний поїзд» філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» пропонують зарплату від 20000 грн + 4500 грн добових. Графік роботи — вахтовий: 15 діб/15 діб. Тел. 34.76.0536-26, 098-466-01-12.

Робота для водіїв

  • Вакансія для водіїв категорій С, Е по Україні. Тел. (067-54) 2-63-45.
  • Також шукають водія категорій «В», «С» на металобазу (район зупинки Присадки). Офіційне працевлаштування, повний соцпакет, графік з 8:00 до 17:00, вихідні — субота та неділя. Заробітна плата — 17000 грн. Тел. (050-30) 4-70-33.

Домашній персонал і прибирання

  • Домогосподарку шукають у приватний будинок. Умови — самотня, без шкідливих звичок. Тел. (068-55) 9-44-09.
  • Прибиральницю шукають до магазину «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
  • Фітнес-клуб пропонує роботу прибиральниці з графіком 2 через 2, з 09:30 до 21:30 або з 8:00 до 20:00. Зарплата — 11000 грн. Вимоги — охайність, сумлінність, відповідальність, без шкідливих звичок. Тел. (050-35) 1-59-67.
  • Потрібна прибиральниця-санітарка. Графік: з 6:00 до 19:00, 3-4 робочих дні на тиждень. Зарплата — 10000–12000 грн. Тел. (09-87) 42-49-32.

Медичні вакансії

  • «Медичний центр сімейного здоров’я» запрошує медичного реєстратора. Вимоги: середня медична освіта, впевнений користувач ПК. Можливо без досвіду роботи. Пропонують комфортні умови, сучасне обладнання, офіційне працевлаштування, навчання. Тел. (067-55) 1-25-51, 067-531-85-31, 067-503-39-49.

Торгівля та харчування

  • У магазин «Секрет» потрібні кулінар, кухар, помічник кухаря, м’ясник, посудомийниця, прибиральниця та продавець. Тел. (067-88) 6-66-76.
  • Вакансія продавця-консультанта в магазин одягу в центрі міста. Графік: 15 робочих днів на місяць з 9:00 до 19:00. Зарплата — 8000–15000 грн. Тел. (09-65) 22-79-28.

Інше

  • У пивний бар потрібні працівники на постійній основі, а також бармен — з можливістю навчання. Тел. (063-05) 1-67-25, 095-586-56-77.
  • Контролера шукають на автостоянку в центрі міста. Графік — 1 доба через 3 вихідні, зарплата 6000–7000 грн. Тел. (09-37) 39-56-54.
  • Швачка потрібна в ательє. Тел. (09-66) 18-64-18.
  • Технологу пропонують роботу на швейно-трикотажному виробництві у Горішніх Плавнях. Повний соцпакет, зарплата 20000 грн + KPI, оплата дороги. Адреса: вул. Набережна, 49. Тел. (067-40) 2-07-77.
  • Також є вакансії для менеджера по персоналу, оглядача-ремонтника вагонів, оператора станційного технологічного центру, складача поїздів та чергового по станції. За деталями — звертайтесь за телефоном 098-475-22-36, 76-22-50.
  • Слюсарю з ремонту автомобілів пропонують навчання та проживання. Тел. (09-87) 04-09-22.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота у Кременчуці робота
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