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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у власності росіян та білорусів було понад 200 га землі: їх повернули державі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 124

 

Загальна вартість конфіскованих сільськогосподарських земель близько 7,3  мільйона гривень

На Полтавщині за позовами прокурорів конфіскували понад 200 га сільськогосподарських угідь, які передували у власності росіян та білорусів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, від початку року до судів прокурори направили 15 позовів щодо конфіскації 35 га земель загальною вартістю 1,4 мільйона гривень, що перебувала у власності росіян та білорусів. Суди вже задовольнили 4 позови про конфіскацію 12 га земель вартістю понад 350 тисяч гривень. Решта позовів наразі перебувають на розгляді.

У прокуратурі також додають, що починаючи із 2024 року за позовами прокурорів у державну власність повернули 57 сільськогосподарських земельних, які перебували у незаконній власності іноземців. Загалом це понад 200 га сумарною вартістю 7,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відсуджує землю у росіян, які незаконно нею володіли, і Кременчуцька окружна прокуратура.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: земля конфіскація прокуратура
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