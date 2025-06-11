Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 12 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
б-р Українського Відродження, 3
вул. Абрикосовий (пров.), 1-25/28
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
вул. Бакинський (пров.), 5/6-12
вул. Бар’єрний (пров.), 2/5-12
вул. Богдана Хмельницького, 5А-210/2
вул. Братів Тютюнників, 2-27
вул. Вадима Пугачова, 152
вул. Віталія Дончика (пров.), 1
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Константиновича (пр-д), 1-17/7, 39
вул. Володимира Короленка, 3-31/1
вул. Гетьмана Сомка (пров.), 2А-51
вул. Гійома Боплана, 4-92
вул. Градизький (пров.), 4-30
вул. Григоровича-Барського (пр-д), 1-12
вул. Громадянська, 26-55
вул. Данила Нечая (пров.), 3-48/38
вул. Дачний (пров.), 1-11
вул. Євгена Коновальця, 7/1-47
вул. Залізничний (пров.), 2/14-25/24
вул. Затонна, 24
вул. Західний (пров.), 5-14
вул. Зв’язковий (пров.), 2/41-55/15
вул. Івана Калиновича (пр-д), 21-60
вул. Івана Мазепи, 8, 54-58
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 1-47
вул. Квітневий (пров.), 1-10
вул. Кільцева, 3-11
вул. Князя Олега (пров.), 1/6-48/15
вул. Кооперативна, 1-112
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Липневий (пров.), 6-11
вул. Локомотивна, 42, 44
вул. Лугова, 1-52
вул. Луговий (пр-д), 2/25-25
вул. Луговий (пров.), 2/25-37
вул. Майора Борищака, 31
вул. Межова, 14/20
вул. Миклухо-Маклая (пров.), 18А,19,19А,22
вул. Миколи Пирогова, 3-8/10, 40/5, 42, 44/4
вул. Миру, 2-27
вул. Національної Гвардії, 7
вул. Небесної Сотні, 45-109
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Недогарський (пров.), 3-16
вул. Нескорених, 4-16
вул. Нова, 15/14-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новомежева, 12/20-14А
вул. Новоселівська, 12/26-40
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Олексія Бутовського (пров.), 55-67
вул. Переяславська, 28/10
вул. Північний (пров.), 4
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Продольна, 3-17
вул. Проєктна, 3-35
вул. Прорізний (пров.), 2/78-12А
вул. Прирічна, 1-34А
вул. Раїси Кириченко, 3-108
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Резервний (пров.), 3-23
вул. Сержанта Мельничука, 78-165/7
вул. Сивашський (пров.), 4-21
вул. Тараса Шевченка, 113/49
вул. Тракторна, 3/1-7/7
вул. Транспортний (пров.), 1-28
вул. Троїцька, 51/42-61/52
вул. Уласа Самчука (пров.), 18-32
вул. Центральний (пров.), 3/1-14
вул. Чередницька, 68-116А
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Шкільний (пров.), 18/5
вул. Ювілейний (пров.), 3-23
вул. Юрія Кондратюка, 2-82
вул. Юрія Липи, 3/3-46
вул. Юрія Руфа, 7-169
просп. Свободи, 5А, 73Ж, 134/1-152
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Зональний, 2-7
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Резервний, 3, 5, 9
туп. Спокійний, 1-14
туп. Фруктовий, 3-7.
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
вул. Бакинський (пров.), 5/6-8/8
вул. Бар’єрний (пров.), 2/5, 6
вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2
вул. Братів Тютюнників, 2-27
вул. Громадянська, 26-55
вул. Затонна, 24
вул. Кооперативна, 1А, 19-84
вул. Лугова, 1-52
вул. Миколи Пирогова, 3-8/10
вул. Нескорених, 4-16
вул. Раїси Кириченко, 3-108
вул. Театральна, 4, 4Б
вул. Університетська, 20, 20А
вул. Юрія Липи, 3/3-46.
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-25
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
пр-д Далекий, 1-10.
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 72-80, 121
вул. Ярова, 1-7
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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