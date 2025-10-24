«Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом

Колектив комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» звертається з проханням до небайдужих людей поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання тварин. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих вихованців у холодну пору року та подарують їм часточку вашої любові. Звернення сьогодні розмістили на сайті Кременчуцької міської ради.
Зараз у КП «Спецсервіс-Кременчук» є потреба в:
На комунальному підприємстві також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м’ясо, консерви, сухий корм тощо).
КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка (стара назва — вул. Максима Горького), 48/75.
Робочий номер телефону — 067 203 21 97.
Графік роботи комунального підприємства:
З 12.00 до 13.00 — обідня перерва.
