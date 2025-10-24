«Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом

На комунальному підприємстві радо приймуть будь-яку їжу для тварин

Колектив комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» звертається з проханням до небайдужих людей поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання тварин. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих вихованців у холодну пору року та подарують їм часточку вашої любові. Звернення сьогодні розмістили на сайті Кременчуцької міської ради.

Зараз у КП «Спецсервіс-Кременчук» є потреба в:

теплих речах (щось велике і тепле, наприклад, куртки, светри, пальта);

матрацах (без пружин), простирадлах, подушок (не пір’яні), килимах тощо;

посуді металевому: каструлях, мисках, відрах.

На комунальному підприємстві також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м’ясо, консерви, сухий корм тощо).

КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка (стара назва — вул. Максима Горького), 48/75.

Робочий номер телефону — 067 203 21 97.

Графік роботи комунального підприємства:

понеділок-четвер — 8 .00-17.15:

.00-17.15: п’ятниця — 8 .00-16.00;

.00-16.00; субота-неділя — 8 .00-17.00.

З 12.00 до 13.00 — обідня перерва.