Кременчук

«Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 15

 

На комунальному підприємстві радо приймуть будь-яку їжу для тварин

Колектив комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» звертається з проханням до небайдужих людей поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті  тимчасового утримання тварин. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих вихованців у холодну пору року та подарують їм часточку вашої любові. Звернення сьогодні розмістили на сайті Кременчуцької міської ради.

Зараз у КП «Спецсервіс-Кременчук» є потреба в:

  • теплих речах (щось велике і тепле, наприклад, куртки, светри, пальта);
  • матрацах (без пружин), простирадлах, подушок (не пір’яні), килимах тощо;
  • посуді металевому: каструлях, мисках, відрах.

На комунальному підприємстві також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м’ясо, консерви, сухий корм тощо).

КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка (стара назва — вул. Максима Горького), 48/75.

Робочий номер телефону — 067 203 21 97.

Графік роботи комунального підприємства:

  • понеділок-четвер — 8.00-17.15:
  • п’ятниця — 8.00-16.00;
  • субота-неділя — 8.00-17.00.

З 12.00 до 13.00 — обідня перерва.

1
Автор: Віктор Крук
Спецсервіс-Кременчук тварини собаки допомога тваринам
