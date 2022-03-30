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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених російських терористів

Вчора, 23:47 Переглядів: 360

 

 Накопалися окопів в Рудому лісі? 

У білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі привезли опромінених російських терористів, які захопили ЧАЕС. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

- Чергову партію опромінених радіацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону, сьогодні привезли в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі. Накопалися окопів в Рудому лісі? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя, - написав він.

Ємельяненко зазначив , що є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо "радіація - це фізика, вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп".

ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день повномасштабної агресії рф – 24 лютого.

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Автор: Альона Душенко
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