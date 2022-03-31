Україна - понад усе: 36-й день повномасштабного вторгнення росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом тридцяти п'яти діб. «ТелеграфЪ» оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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1.01 Російські окупанти відкрили вогонь у бік Мар'їнки. Під час обстрілу вони застосували фосфорні снаряди. Окупанти також обстріляли Георгіївку, Новокалинове, Очеретине. Постраждалих та жертв немає.