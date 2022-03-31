Штати відправили в Україну перші літаки зі зброєю

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 86

Там є протитанкові й протиповітряні системи

Штати відправили в Україну перші літаки з оборонною допомогою, яка передбачає 30 партій зброї. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі:

- Поставки надходять до цього регіону щодня, в тому числі, впродовж останніх 24 годин. Ми вже відправили перші півдесятка вантажних літаків з приблизно 30-ти у межах тих $800 мільйонів, які ухвалив президент.

Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові й протиповітряні системи. У цьому зв’язку він вкотре звернув увагу на ефективне використання ЗСУ цих зразків озброєнь.

Також відомо, що українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ. Цей перелік цитує CNN.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними, тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема - Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі.

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.