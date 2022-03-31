Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Штати відправили в Україну перші літаки зі зброєю

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 86

 

Там є протитанкові й протиповітряні системи

Штати відправили в Україну перші літаки з оборонною допомогою, яка передбачає 30 партій зброї. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі:

- Поставки надходять до цього регіону щодня, в тому числі, впродовж останніх 24 годин. Ми вже відправили перші півдесятка вантажних літаків з приблизно 30-ти у межах тих $800 мільйонів, які ухвалив президент.

Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові й протиповітряні системи. У цьому зв’язку він вкотре звернув увагу на ефективне використання ЗСУ цих зразків озброєнь.

Також відомо, що українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ. Цей перелік цитує CNN.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними, тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема -  Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі. 

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна США літаки зброя допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх